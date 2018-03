Explosão em posto de gasolina na Turquia deixa 189 feridos Uma explosão em um posto de gasolina na Turquia, neste domingo, deixou 189 pessoas feridas. De acordo com informações do ministro da Saúde do país, Recep Akdag, sete pessoas estão em estado grave. No momento do acidente, as pessoas estavam em uma festa de casamento, que se realizava em um salão acima do posto. O salão estava cheio no momento do acidente.