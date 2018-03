Explosão em prédio da Pemex mata 14 e fere 80 Pelo menos 14 pessoas morreram e mais de 80 ficaram feridas em uma explosão na sede da companhia estatal petrolífera Pemex, na Cidade do México. A explosão, cujas causas ainda não foram descobertas, ocorreu aproximadamente às 16 horas locais no subsolo do edifício de 52 andares e causou sérios danos em pelo menos três andares. Uma grande coluna de fumaça negra podia ser vista sobre o horizonte da capital mexicana, enquanto as equipes de resgate retiravam os mortos e socorriam os feridos.