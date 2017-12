Explosão em prédio deixa 7 mortos e 6 feridos na Itália Uma explosão derrubou hoje um edifício de dois andares em Foggia, no sul da Itália, deixando pelo menos sete mortos e seis feridos, segundo as autoridades locais. As equipes de resgate ainda procuram por um homem de 79 anos que vivia em um apartamento do porão. O chefe dos bombeiros, Vincenzo De Rosa, disse que ainda era muito cedo para afirmar qual a causa do acidente, mas umas das possibilidades seria um vazamento de gás. Um pouco antes, a rádio estatal divulgou que autoridades afirmaram que a causa do acidente foi um vazamento, possivelmente de um botijão de gás defeituoso. A explosão, que aconteceu às 3h da madrugada (horário do local), transformou o edifício em um monte de entulho. A força da explosão arremessou colchões para a rua, onde alguns carros estavam estacionados e foram danificados. Os moradores dos prédios vizinhos foram retirados por precaução. De acordo com os moradores, entre os mortos estão uma família inteira, os pais e duas crianças. A vítima mais nova seria um menino de sete anos. Em novembro de 1999, 67 pessoas morreram quando um edifício de seis andares desmoronou em Foggia. A investigação concluiu, no ano seguinte, que a causa do desastre foi a má qualidade da construção. As explosões do gás não são incomuns na Itália, onde muitas pessoas usam botijão gás ao invés de caldeiras, mais caras para o aquecimento e para cozinhar.