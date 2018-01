Explosão em prédio na Rússia já matou 23 pessoas Uma explosão de gás natural ocorrida na madrugada de hoje (16) destruiu parte de um edifício de nove andares em Arkhangelsk, no norte da Rússia, causando a morte de pelo menos 23 pessoas, inclusive três crianças, informaram autoridades locais. De acordo com a polícia, dois moradores de rua teriam removido lacres de bronze das válvulas que controlam o fluxo de gás para vendê-los, causando assim a explosão. Cerca de doze horas depois da explosão, aproximadamente 20 pessoas continuam sob os escombros, revelaram membros das equipes de resgate. Igor Avtushko, porta-voz do Ministério de Interior regional, disse que as autoridades procuravam por dois homens vistos por moradores do bairro onde ocorreu a explosão. Testemunhas disseram que eles levavam canos de metal e instrumentos. A polícia acredita que os dois sem-teto abriram as válvulas de gás com o objetivo de roubar os lacres de bronze que as selam. Avtushko disse que as autoridades encontraram os lacres desaparecidos em dois prédios vizinhos, mas especialistas conseguiram consertar os vazamentos rapidamente. Inicialmente, as autoridades locais temiam a possibilidade de sabotagem ou terrorismo, apesar de as primeiras equipes de resgate terem reportado o forte cheiro de gás e de os agentes de segurança não terem encontrado indícios iniciais de explosão criminosa. A tensão é alta na Rússia em meio a uma série de atentados supostamente promovidos por rebeldes separatistas chechenos. Em 1999, explosões atribuídas aos insurgentes em Moscou e outras grandes cidades russas resultaram na morte de mais de 300 pessoas. Yuri Vorobyov, vice-ministro de Situações Emergenciais da Rússia, disse à emissora NTV que 22 corpos foram retirados dos escombros. Outra vítima foi localizada, mas as equipes de resgate ainda não conseguiram recuperar o cadáver. De acordo com ele, 24 pessoas foram retiradas com vida dos escombros. Três dos 23 mortos eram crianças, disse Sergei Vlasov, porta-voz do ministério. Ele comentou ainda que 18 sobreviventes estão internados em hospitais próximos. A explosão ocorreu às 3h25 locais, quando a maior parte dos cerca de 60 moradores do edifício dormia, disse Marina Ryklina, outra porta-voz ministerial. Arkhangelsk situa-se 960 quilômetros ao norte de Moscou, na costa do Mar Branco.