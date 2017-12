Explosão em reduto cristão mata pelo menos 11 no Líbano Pelo menos 11 pessoas morreram em uma explosão que teve como alvo dois ônibus de passageiros perto da capital do Líbano, Beirute, segundo informações de autoridades locais. Uma das explosões teria sido em uma via de acesso montanhosa nas cercanias de Bikfaya, um vilarejo de maioria cristã nas montanhas ao redor de Beirute. Imagens mostram um ônibus destruído com destroços espalhados pela estrada e serviços de emergência socorrendo os sobreviventes. O Líbano está prestes a marcar o segundo aniversário do atentado que matou o ex-primeiro-ministro Rafik Hariri e outras 20 pessoas. Bikfaya é onde fica a residência de várias gerações da família Gemayel, uma das mais influentes famílias cristãs da política libanesa. Pierre Gemayel, ministro do governo de coalizão, foi assassinado em novembro.