Explosão em refinaria da Argélia deixa mais de 20 mortos Pelo menos 23 pessoas morreram e outras 74 ficaram feridas na explosão de uma refinaria de gás natural liqüefeito, ontem à noite, na Argélia. A explosão ocorreu em um tanque que estava sendo carregado e destruiu uma refinaria do complexo localizado em Skikda, um importante porto do país, na costa do Mediterrâneo. O ministro da Energia da Argélia, Chakib Khelil, afirmou que dezenas de pessoas continuam desaparecidas, o que poderá aumentar ainda mais o número de mortos.