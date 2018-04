Explosão em refinaria de açúcar mata três nos EUA Três pessoas morreram, três estão desaparecidas e mais de trinta ficaram feridas, muitas queimadas, devido a explosão em uma refinaria de açúcar no Estado norte-americano da Georgia, informaram autoridades nesta sexta-feira. Partes da usina caíram com a explosão ocorrida na quinta-feira, a qual aparentemente aconteceu em um cômodo de armazenagem de sacos na planta da Imperial Sugar, em Port Wentworth, subúrbio de Savannah. O chefe dos bombeiros John Oxendine disse mais cedo à emissora CNN que seis corpos haviam sido achados, mas autoridades no local afirmaram ter recuperado corpos de apenas três pessoas. "A única coisa que posso confirmar é que três corpos foram encontrados no prédio em meio aos destroços", disse o policial Mike Wilson. "Temos pelo menos três desaparecidos. Houve relatos de que o número pode ser maior, não estamos contestando isso, o número pode ser maior." Cerca de 100 pessoas estavam na usina, próxima às encostas do Rio Savannah, quando a explosão ocorreu, por volta das 22h20 (horário de Brasília). A polícia informou que 38 pessoas foram levadas para hospitais, mas poucas em estado grave. A companhia texana Imperial Sugar, maior processadora e refinaria de açúcar nos Estados Unidos, relatou em um comunicado nesta sexta-feira que não sabia quanto tempo a refinaria permaneceria fechada e que a extensão dos danos está sob investigação. (Reportagem adicional de Ritsuko Ando em Nova York e Tom Brown e Michael Christie em Miami)