Explosão em refinaria espanhola mata quatro pessoas Uma explosão provocou um incêndio em tanques de armazenamento da refinaria Puertollano, da companhia de energia hispano-argentina Repsol-YPF SA, localizada no centro-sul da Espanha. O acidente matou quatro pessoas e feriu outras sete. O incêndio já foi controlado, segundo a empresa. "A refinaria não está operando agora, como medida de precaução", afirmou uma porta-voz do grupo. Ela acrescentou que, em casos semelhantes anteriores, as operações foram restabelecidas em questão de poucos horas ou um dia, "dependendo da gravidade dos estragos." A refinaria Puertollano tem uma capacidade de 140 mil barris por dia, destinados principalmente ao mercado doméstico. Portanto "as exportações não serão prejudicadas", disse a porta-voz. A Repsol informa ter aberto investigação para determinar as causas da explosão.