Explosão em restaurante mata oito no México Uma violenta explosão em um restaurante no México causou hoje a morte de oito pessoas e deixou outras mais feridas. A casa fica em Nuevo Progreso, a apenas duas quadras de uma ponte que liga o país aos Estados Unidos. Equipes de emergência procuram por vítimas que possam estar soterradas nos escombros, conforme a Cruz Vermelha. A explosão, aparentemente, foi causada por um vazamento de gás, de acordo com a rádio da polícia de Nuevo Progreso.