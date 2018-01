Explosão em restaurante mata pelo menos 5 pessoas em Bagdá Uma explosão de grandes proporções, aparentemente provocada por um carro-bomba, destruiu hoje um restaurante no centro de Bagdá e matou pelo menos cinco pessoas que participavam de uma festa de réveillon, informou o chefe de polícia da cidade, general Ahmed Kadhem. Mais de 25 pessoas ficaram feridas, incluindo pelo menos três estrangeiros, possivelmente europeus. Diante do estabelecimento em chamas, viam-se vários carros destroçados e uma enorme cratera. O restaurante Nabil, popular entre estrangeiros, havia anunciado durante a semana uma celebração do ano-novo com música ao vivo e dançarinas do ventre. Logo depois da explosão - ouvida em vários pontos de Bagdá - escutaram-se disparos enquanto soldados americanos e ambulâncias corriam para a área. Helicópteros dos EUA sobrevoaram o local. As tropas americanas e a polícia iraquiana haviam reforçado a segurança hoje na capital, temendo atentados durante a celebração do ano-novo. O governo americano responsabiliza partidários do ex-presidente Saddam Hussein e militantes islâmicos vindos do exterior pelos atentados suicidas e ataques contra as forças de ocupação.