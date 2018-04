Explosão em santuário mata um durante conflitos no Irã Uma explosão no santuário do aiatolá Ruhollah Khomeini matou uma pessoa hoje durante os confrontos entre a polícia iraniana e os manifestantes que foram às ruas exigir nova eleição presidencial. A informação foi transmitida pela televisão estatal em inglês e a agência de notícias Mehr. Duas pessoas teriam ficado feridas, mas a informação não pôde ser confirmada de forma independente devido às restrições do governo à imprensa. Hoje, a polícia do Irã bateu em manifestantes e usou bombas de gás lacrimogêneo e canhões de água para dispersar milhares de manifestantes que desafiaram o governo e retomaram os protestos.