Explosão em shopping center fere cinco na Holanda Cinco pessoas ficaram feridas, uma delas gravemente, em uma explosão em um centro comercial na cidade de Utrecht (centro da Holanda), cujas causas ainda são desconhecidas, segundo fontes policiais. Pelo menos duas lojas, um açougue e uma drogaria sofreram danos graves na explosão, informou a agência holandesa ANP. No momento da deflagração alguns técnicos de uma empresa de energia trabalhavam em uma loja, mas ainda não foi estabelecida sua relação direta com o incidente. Uma moradora das redondezas disse ter sentido um "forte choque, por assim dizer, uma explosão de gás" e afirmou que o único que viu foram umas janelas quebradas. Outras testemunhas falaram de uma explosão forte. A Polícia garantiu que os clientes no centro comercial não ficaram em pânico e saíram tranqüilamente do prédio.