Explosão em shopping mata 5 pessoas na Finlândia Cinco pessoas morreram e 30 ficaram feridas numa explosão nesta sexta-feira em um shopping center localizado num subúrbio de Helsinque, capital da Finlândia. A polícia não descarta a hipótese de que uma bomba possa ter causado a explosão, que destruiu parte do local. Inicialmente, autoridades haviam afirmado que suspeitavam de que cilindros de gás usados por lojas do shopping poderiam ter sido a origem da explosão, mas o diretor do shopping, Jyrki Karjalainen, garantiu que nenhum estabelecimento interno utiliza qualquer recipiente para armazenar gás. Quinze ambulâncias foram enviadas ao local da explosão, no Myyrmanny Shopping Mall, em Vantaa, um subúrbio localizado 15 quilômetros ao norte de Helsinque. "Não podemos afirmar que foi uma bomba, mas estamos investigando a possibilidade", afirmou o chefe do Corpo de Bombeiros de Vantaa, Leif Johansson. À noite, cães farejadores buscavam resquícios de bombas no local. Das 30 pessoas feridas, 10 estão em estado grave. Ninguém foi imediatamente detido em conexão com a explosão.