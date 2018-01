Explosão em submarino em base naval da Coreia do Sul deixa três soldados mortos e um ferido

SEUL - Três soldados morreram e outro ficou ferido após uma explosão durante os trabalhos de reparação de um pequeno submarino em uma base naval ao sudeste da Coreia do Sul, informaram nesta terça-feira, 16, fontes oficiais.

Os fatos ocorreram na segunda-feira na base naval de Jinhae, a cerca de 410 km de Seul, indicou um porta-voz do Ministério da Defesa sul-coreano.

As vítimas, todas soldados, estavam reparando o pequeno submarino militar quando aconteceu a explosão.

A detonação aconteceu aparentemente por uma concentração de gás dentro do submarino, que pode ter saído com a abertura da escotilha, segundo o representante da Defesa, que descartou que pudesse se tratar de algum tipo de ataque.

As Forças Armadas da Coreia do Sul abriram uma investigação para esclarecer as causas exatas do fato.

O pequeno submarino estava desde maio no porto da base naval e os operários reparavam alguns problemas, segundo a versão do Ministério da Defesa de Seul. / EFE