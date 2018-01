Explosão em supermercado de São Petersburgo foi ‘ato terrorista’, diz Putin

MOSCOU - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que a explosão em um supermercado de São Petersburgo na quarta-feira foi um “ato terrorista”, e agentes de segurança cujas vidas forem ameaçadas por suspeitos terroristas devem atirar para matar, se necessário.

O líder se pronunciou nesta quinta-feira, 28, durante cerimônia de premiação no Kremlin para russos que serviram na Síria. “Você sabe que ontem, em São Petersburgo, um ato terrorista foi conduzido”, disse Putin ao público, se referindo à explosão que deixou 13 clientes feridos em um supermercado.

Investigadores abriram um inquérito sobre a explosão e disseram que ela foi causada por uma bomba caseira feita com pedaços de metal. A carga era equivalente a 200 gramas de TNT. Relatos da mídia russa disseram que o dispositivo estava escondido em um guarda-volumes onde os clientes deixam seus pertences.

O portal de notícias Fontanka.ru divulgou imagens das câmeras de segurança que mostram o suspeito de provocar a explosão. Nas imagens, o indivíduo aparece com uma mochila, visivelmente pesada, mas deixa o supermercado sem ela.

Putin detalhou ainda que agentes de segurança não devem correr nenhum risco com suas próprias vidas se confrontados por suspeitos de serem terroristas. “Eu, ontem, ordenei que o diretor do FSB (Serviço Federal de Segurança da Rússia) agisse dentro do âmbito legal quando detivesse esses bandidos. Mas se há uma ameaça à vida e ao bem-estar de nossos funcionários, ajam decisivamente, não façam nenhum prisioneiro e liquidem os criminosos no local.” / REUTERS e AFP