Explosão em supermercado mata 5 e deixa 20 feridos Cinco pessoas morreram, outras cinco estão desaparecidas e pelo menos 20 ficaram feridas nesta sexta-feira em conseqüência de uma explosão em um supermercado nos arredores de Buenos Aires onde possivelmente funcionava um depósito ilegal de fogos de artifício. Estima-se que, no momento da explosão, havia cinco pessoas no supermercado e vários adolescentes em um café ao lado. Várias equipes de bombeiros e tentavam acabar com o incêndio quando o prédio de dois andares desabou. Os bombeiros estão procurando vítimas entre os escombros. Segundo a polícia, a explosão pôde ser sentida em um raio de 20 quadras e destruiu todos os estabelecimentos comerciais vizinhos do supermercado, que estava instalado em pleno centro comercial de Florencio Varela, cerca de 30 km ao sul da capital argentina.