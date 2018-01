Explosão em Tel Aviv deixou 29 feridos, diz polícia O ataque suicida de um palestino, que explodiu a si mesmo num café da cidade de Tel Aviv, em Israel, deixou pelo menos 29 feridos. Este é o terceiro ataque do tipo nos últimos quatro dias. O terrorista entrou no My Coffee Shop, um café de Allenby Street, por volta das 19h30 (hora local) e detonou os explosivos amarrados a seu corpo. A explosão destruiu as janelas e o telhado, virou mesas e cadeiras. A música eletrônica continuava a tocar após a detonação. Segundo a polícia, 29 pessoas foram feridas, mas apenas o terrorista suicida morreu. Seis das vítimas estão em condições críticas. Há informações de que a Brigada de Mártires Al Aqsa, grupo ligado à facção palestina Fatah, encabeçada por Yasser Arafat, se proclamou responsável. O autor do ataque foi identificado como um cidadão de Nablus, nos territórios ocupados. O comissário de polícia Shlomo Aharonishki disse não esperar por uma redução no número de ataques. ?Esperamos muitos outros ataques a bomba. Estamos espalhando nossas forças pela maior amplitude possível?, declarou à TV israelense.