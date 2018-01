Explosão em templo hindu fere uma pessoa na Indonésia Uma pessoa ficou ferida na explosão de uma bomba caseira no início da manhã de quinta-feira em um tempo hindu da conflituosa região de Poso, na ilha indonésia de Célebes, segundo o informativo digital do jornal "Detik". A explosão destruiu o teto e várias paredes do templo. Cerca de 90% da população indonésia professa o Islã, embora também haja importantes minorias cristãs e hindus no arquipélago. A região de Poso é cenário de conflitos entre as comunidades cristã e muçulmana, que desde 1999 provocaram mais de mil mortes. Apesar de um acordo de paz ter sido firmado em janeiro de 2002, incidentes isolados, como a decapitação de três jovens cristãs em outubro passado, seguem sendo registrados na região.