Explosão em Toulouse causa mais de 10 mortes Entre 10 e 15 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas numa explosão que aconteceu nas proximidades da usina petroquímica localizada próxima à cidade francesa de Toulouse hoje. A explosão aconteceu às 10h15 (hora local) mas sua origem ainda é desconhecida. As autoridades francesas garantiram que não se trata de um atentado terrorista. Entretanto, o aeroporto da cidade, localizada no sul da França, foi fechado e as principais estradas de acesso ao local foram bloqueadas. O presidente francês, Jacques Chirac, pediu que a população seguisse as indicações de segurança das autoridades e o primeiro-ministro Lionel Jospin está se dirigindo à cidade. A polícia ordenou a evacuação de vários edifícios públicos e escolas, pois teme que se forme uma nuvem tóxica na região. Os cidadãos receberam ordem de permanecer em suas casas.