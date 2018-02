Explosão em treinamento mata 7 fuzileiros navais nos EUA

"Um incidente fatal ocorreu durante um exercício de treinamento pouco antes das 22h da segunda-feira no Armazém do Exército em Hawthorne, Nevada, matando sete militares e ferindo vários outros da 2ª Divisão dos Fuzileiros Navais, diz o documento.

As causas do incidente estão sob investigação, informaram os militares, sem fornecer mais detalhes.

Os feridos foram levados a hospitais da região, mas as identidades dos mortos não foram reveladas, já que suas famílias devem ser avisadas antes da divulgação dos nomes.

O major-general Raymond C. Fox, comandante da II Força Expedicionária dos Fuzileiros Navais disse que "lamentamos as perdas e é com pesar que lembramos sua coragem e sacrifício". As informações são da Associated Press e da Dow Jones.