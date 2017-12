Explosão em trem fere 11 na Índia Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira quando uma bomba explodiu em um trem no estado de Jharkahand, no leste da Índia. A explosão ocorreu num vagão de passageiros quando o trem se aproximava da estação de Chandrapora, a 40 km ao norte de Rachi, a capital do estado, disse B. K. Sharma, um funcionário da rede ferroviária. O trem, vindo de Patna, estava a caminho de Ranchi, a 300 km mais ao sul. Os feridos, dois deles em estado crítico, foram levados a um hospital de Chandrapora. Embora a polícia não tenha dado maiores detalhes sobre a explosão e nenhum grupo tenha assumido sua autoria, suspeita-se que dois grupos rebeldes comunistas, Grupo da Guerra Popular e o Centro Comunista, estejam envolvidos no incidente. Os rebeldes lutaram por duas décadas em defesa da implantação do comunismo em seu estado, que está entre as regiões mais pobres da Índia. Jharkhand -onde vivem 27,5 milhões de pessoas, a maioria delas pertencentes a tribos locais - é rico em recursos naturais, mas pouco desenvolvido.