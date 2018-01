Explosão em trem no Irã deixa 200 mortos e 300 feridos Uma explosão em um trem no norte do Irã deixou pelo menos 200 pessoas mortas, informou a BBC, citando a agência de notícias estatal Irna. Outras 300 pessoas teriam ficado feridas. O trem carregava gasolina, fertilizantes e enxofre. Segundo a Sky News, o trem descarrilhou e os vagões explodiram. As informações são da agência Dow Jones.