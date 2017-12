Explosão em unidade militar faz 12 mortos na Chechênia Pelo menos 12 pessoas morreram na explosão, ocorrida na terça-feira, numa unidade militar da Chechênia, informou uma fonte do Ministério de Emergência local. Segundo as últimas informações, entre os mortos há uma mulher. Dos 34 feridos 28 permanecem hospitalizados, quatro deles em estado grave. As autoridades não puderam estabelecer as causas da explosão, ocorrida num edifício de dois andares utilizado como quartel pelo batalhão checheno Vostok, destacado na cidade de Kurchaloi, no sudeste da Chechênia. Inicialmente, foi informado que no edifício explodiram botijões de gás doméstico, provavelmente no porão, mas até o momento os bombeiros não encontraram restos de cilindros metálicos. Analistas da promotoria militar não encontraram sinais de explosivos no local da explosão.