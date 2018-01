Explosão em universidade deixa seis feridos no Nepal Pelo menos seis pessoas ficaram feridas neste quinta-feira após uma bomba explodir em uma universidade de Katmandu, capital do Nepal. Nenhum grupo se responsabilizou pelo atentado, mas a polícia suspeita de rebeldes maoístas que lutam pelo fim da monarquia constitucional e pela posterior adoção do comunismo no país. Desde 1996, mais de 4 mil pessoas já morreram nos confrontos entre os maoístas e o Exército nepalês.