Explosão em usina nos EUA mata 2 pessoas e fere cem

De acordo com o jornal Hartford Courant, moradores sentiram a explosão a mais de 15 quilômetros de distância do local. Uma testemunha disse que "há corpos por toda parte". As autoridades acreditam que o número de mortos seja ainda maior e estão buscando vítimas.

Mais cedo, o policial George Yepes disse à AFP que "houve uma explosão pesada, há muitos feridos e possibilidade de mortes". A mídia local fala em "mortes em massa" na usina de energia a gás. A Kleen Energy Systems é a empresa responsável pela usina, construída ao longo do Rio Connecticut.