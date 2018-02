Explosão estremece Bagdá próximo ao hotel Sheraton Uma forte explosão estremeceu o centro de Bagdá nesta sexta-feira, enquanto se via fumaça em torno do hotel Sheraton, junto à praça Firdos, onde se hospedam jornalistas ocidentais e civis, no centro de Bagdá De início não ficou clara a causa da explosão. Segundo informações de soldados norte-americanos, a explosão foi causada por um morteiro. Um segundo morteiro teria sido lançado mas por uma falha não detonou As tropas americanas haviam advertido que os seguidores do clérigo xiita Muqtada al-Sadr planejavam ataques com bombas perto da praça Firdos e impuseram toque de recolher na vizinhança.