Explosão faz três mortos no leste da Turquia Pelo menos três pessoas morreram nesta quinta-feira e outras 14 ficaram feridas em uma explosão na província de Van, no leste da Turquia, informou a agência de notícias "Anatolia". A explosão, cujas causas são ainda desconhecidas, foi perto da sede do governo regional de Van, na região da Anatolia, próxima à fronteira com o Irã, segundo fontes policiais citadas pela agência. A região oriental turca é cenário desde 1984 de enfrentamentos armados entre milicianos do rebelde Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e oficiais das forças de segurança turcas. Calcula-se que mais de 30 mil morreram em ataques e confrontos na região, onde o PKK tenta estabelecer uma região independente para os 12 milhões de curdos que vivem na Turquia.