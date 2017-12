Explosão faz vítimas em mercado russo Uma poderosa explosão sacudiu um mercado de uma cidade do centro da Rússia nesta sexta-feira, deixando vítimas, informou a agência de notícias ITAR-Tass. A detonação ocorreu perto do meio-dia (hora local) no mercado Kirov, em Samara, a 800 km de Moscou. Ainda não se sabe quantas são as vítimas.