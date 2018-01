Explosão fere funcionário do Ministério da Fazenda do Iraque A explosão de uma bomba plantada à margem de uma estrada próxima ao Yarmouk Hospital feriu um alto funcionário do Ministério da Fazenda do Iraque e matou dois de seus seguranças, nesta quinta-feira. Ehsan Karim, chefe da diretoria do ministério, sofreu apenas leves lesões no atentado, que aconteceu às 8h em Bagdá (1h em Brasília). O atentado deixou outros quatro feridos. Segundo o ministro do Interior, o coronel Adnan Hussein, a bomba explodiu quando Karim estava a caminho para seu escritório.