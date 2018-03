Explosão fere mais de 30 em Istambul Pelo menos 31 pessoas ficaram feridas em uma explosão ocorrida na tarde deste domingo em uma banca de jornais da cidade turca de Istambul. Duas das vítimas sofreram ferimentos graves e foram hospitalizadas. As demais foram atendidas no local, informa a polícia. As autoridades suspeitam que a detonação foi provocada por uma granada de percussão, um tipo de explosivo que produz um grande estrondo, mas causa pouco dano. A agência de notícias Anatólia informa que a bomba teria sido colocada numa lata de lixo, e que a força da explosão estilhaçou janelas próximas.