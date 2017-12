Explosão fere três adolescentes israelenses Um bomba explodiu na margem ocidental, nas redondezas de Hebron, na Cisjordânia, ferindo três adolescentes israelenses na manhã desta terça-feira, informou a polícia local. A Rádio Israel disse inicialmente que a bomba tinha atingido um ônibus, mas logo depois informou que os estudantes estavam fora do veículo, colhendo frutas, quando aconteceu a explosão. O incidente aconteceu ao sul de Hebron, próximo do assentamento judeu de Kiryat Arba. Até agora, às 6h30 (horário de Brasília), ninguém assumiu a autoria do atentado.