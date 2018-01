Explosão interrompe funcionamento de gasoduto entre Irã e Turquia Uma explosão ocorrida em um trecho de um gasoduto na periferia de uma cidade na fronteira turco-iraniana interrompeu o fluxo de gás do Irã para a Turquia, informaram autoridades iranianas nesta sexta-feira. Safar Aseri, o governador de Maku, uma cidade no oeste do Irã, na fronteira com a Turquia, disse que a explosão desencadeou um incêndio no gasoduto por volta das 23h30 locais de quinta-feira e foi apagado cerca de uma hora depois, informou a rádio estatal iraniana. O trecho afetado pela explosão fica em Bazargan, outra cidade na fronteira iraniana, disse Aseri. Não há informações oficiais sobre vítimas, mas moradores da região disseram ter ouvido sirenes de ambulâncias que se dirigiam para o local depois da explosão. Aseri foi citado dizendo que a causa da explosão está sendo investigada, mas diplomatas lotados na embaixada iraniana em Ancara disseram acreditar que separatistas curdos teriam praticado um ato de sabotagem. Rebeldes curdos são bastante ativos nos dois lados da fronteira entre Turquia e Irã. Eles lutam pelo estabelecimento de um Estado curdo independente em áreas que hoje abrangem diversos países, entre eles Irã, Iraque, Síria e Turquia.