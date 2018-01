Explosão interrompe produção em maior campo de petróleo da Líbia Uma explosão em um duto interrompeu a produção de petróleo no campo Sarir, na Líbia, informou neste sábado a estatal National Oil. O Sarir é maior campo do país, com produção de cerca de 200 mil barris por dia, conforme a estatal. A causa da explosão ainda é investigada, conforme um porta-voz da National Oil. Segundo a empresa, pode levar uma semana até que o duto volte a operar. As exportações do terminal Hariga, no entanto, não serão interrompidas.