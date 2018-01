Explosão isola 13 em mina de carvão nos EUA Explosão em uma mina de carvão deixou 13 mineradores presos a quase 2 km de profundidade, informa um responsável por serviços de emergência. A explosão ocorreu por volta das 8h00 da manhã (horário local), na Mina Sago, no Condado de Upshur, disse Steve Milligan, vice-diretor do Escritório de Gerenciamento de Emergências do município. Seis mineradores conseguiram escapar. Desconhece-se a condição dos funcionários presos no subsolo. Uma primeira tentativa de libertá-los fracassou, disse Milligan. O pessoal de resgate "essencialmente, deu de cara com uma parede", disse ele. "Então, não puderam chegar até eles desta vez".