Explosão mata 11 em mercado na capital da Nigéria

A explosão em Abuja ocorreu no mercado de Mammy, onde as pessoas vão para, além de comprar, comer.

Uma testemunha afirmou que se aproximava do local para se juntar às celebrações de Ano-Novo quando ouviu a explosão.

"As pessoas correram em diferentes direções. Havia vários mortos e feridos", contou Eric, um frequentador do local.

A causa da explosão ainda não é conhecida. Na última semana, houve bombas na cidade de Jos, e pelo menos 80 pessoas morreram numa onda de violência religiosa.

Em outubro, houve ataques com carro-bomba em Abuja. A responsabilidade foi assumida por um grupo rebelde do Delta do Níger.

(Reportagem por Camillus Eboh e Joe Brock)