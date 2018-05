Explosão mata 14 civis em micro-ônibus no Afeganistão Ao menos 14 civis morreram hoje no Afeganistão, após uma bomba explodir na beira de uma estrada por onde passava um micro-ônibus com os passageiros. A explosão ocorreu no distrito de Lashkar Gah-Sangin, sul do país, na principal estrada que liga a cidade de Kandahar a Herat. Outras quatro pessoas ficaram feridas. Segundo informações de Daoud Ahmadi, porta-voz do governo de Helmand, a bomba foi colocada no local pelo Taleban.