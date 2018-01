Explosão mata 15 em parada do Dia da Independência na Índia Uma bomba explodiu neste domingo durante uma parada do Dia da Independência na Índia, matando pelo menos quinze pessoas. A explosão aconteceu na cidade de Dhemaji, a 550 quilômetros de Guahati, capital do estado de Assam. A polícia local suspeita de militantes do grupo separatista Frente Unida de Liberação de Assam, que havia convocado um boicote às comemorações. Nos últimos dez anos, mais de 10 mil pessoas morreram na região vítimas da violência dos separatistas.