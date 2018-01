Explosão mata 15 pessoas na Colômbia Uma explosão matou pelo menos 15 pessoas ontem à noite, no Estado de Santander, Colômbia. Suspeita-se que as vítimas pertenciam ao grupo rebelde Exército Nacional da Libertação (ENL). Os membros do ENL, entretanto, detonaram uma outra bomba no Estado de Antióquia, matando uma pessoa e ferindo outras 20. Uma terceira bomba explodiu no final da quinta-feira, ferindo 10 pessoas em um bairro residencial de Medellín, informou a polícia. Uma criança foi internada e seu estado era grave. De acordo com as autoridades, este atentado também foi provocado por integrantes do ELN. Os ataques do ELN se intensificarm nas últimas duas semanas, após o presidente da Colômbia, Andres Pastrana, ter decidido interromper as negociações de paz com o grupo rebelde. O grupo rebelde usou carros e caminhões carregados com explosivos para bloquear estradas e rios ao norte do país. O ELN se inspira na revolução cubana e conta hoje com 5 mil integrantes.