Explosão mata 16 trabalhadores de mina chinesa Pelo menos 16 mineiros morreram neste domingo em conseqüência de uma explosão de gás em uma mina de carvão no norte da China, informou a agência oficial de notícias. Quatro trabalhadores foram considerados desaparecidos depois da explosão na mina Longtai, em Zhangjiaku, cidade da província de Hebei. As minas de carvão da China são consideradas as mais mortíferas do mundo e a cada semana são reportados incêndios, inundações e deslizamentos.