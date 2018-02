Explosão mata 19 mineiros na Ucrânia Uma explosão sacudiu, nesta quarta-feira à noite, uma mina de carvão no interior da Ucrânia e deixou 19 mortos no momento em que cerca de 21 pessoas trabalhavam no local, informaram autoridades ucranianas. Dois mineiros ainda estavam desaparecidos após a explosão, ocorrida cerca de mil metros abaixo do solo, informou o Ministério de Situações Emergenciais. Pelo menos 19 corpos foram trazidos à superfície. Trinta e sete membros de uma equipe de resgate seguiam rumo ao local do acidente na mina de Zasiadko, em Donetsk, no sudeste da Ucrânia, informou o ministério. Dezessete membros da equipe foram deslocados para o subsolo para os primeiros socorros. Quatro unidades móveis de terapia intensiva aguardavam as vítimas na superfície. Este é o mais recente de uma série de acidentes nas minas da Ucrânia, conhecidas como as mais perigosas do mundo. Pelo menos 3.700 mineiros morreram nelas desde 1991. Apenas neste ano, antes do acidente desta quarta, 166 mineiros já haviam morrido no exercício de sua função.