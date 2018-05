Explosão mata 2 civis em base militar no Afeganistão

A explosão ocorreu na base de Gardez, onde há tendas que vendem artigos para os soldados afegãos e forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), afirmou um porta-voz do governo provincial de Paktia. Entre os feridos, três são soldados estrangeiros. Os americanos representam a maioria dos militares estrangeiros na base.

Também hoje, a Organização das Nações Unidas (ONU) pediu à comunidade internacional US$ 678 milhões em doações para esforços humanitários no Afeganistão no próximo ano. Segundo a vice-coordenadora de ajuda de emergência da ONU, Catherine Bragg, a guerra e as catástrofes naturais tornam necessário que se continue a ajudar o país asiático.

A Otan, por sua vez, disse hoje que um líder taleban foi morto por um ataque aéreo na sexta-feira, na província de Wardak. As informações são da Associated Press.