Explosão mata 2 em ponte estratégica para Otan no Paquistão

Pelo menos duas pessoas morreram nesta sexta-feira, 60 e cinco ficaram feridas quando um grupo de insurgentes detonou explosivos em uma ponte da região tribal de Khyber, no Paquistão, principal passagem dos comboios que abastecem as tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) desdobradas no Afeganistão. Segundo o canal privado Geo TV, um caminhão com provisões para as tropas da Aliança Atlântica foi destruído devido à explosão. Após o ataque, que causou a destruição do viaduto, o tráfego foi suspenso totalmente, incluindo o transporte de provisões à Otan, e os feridos foram levados a um hospital próximo para receber tratamento. Cerca de 75% do fornecimento norte-americano para o Afeganistão ocorre via Paquistão e a garantia de rotas eficientes e seguras para o país se tornou uma importante prioridade para autoridades dos EUA. Com o fortalecimento de militantes do Taleban nos dois lados da fronteira, autoridades norte-americanas e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) procuram rotas alternativas através da Ásia Central. O aumento de ataques ao sistema de transporte e comboios que seguem para bases ao longo da fronteira intensifica as dúvidas sobre o poder do Paquistão em proteger estradas, em um período em que os Estados Unidos se preparam para enviar mais cerca de 30 mil soldados ao Afeganistão este ano.