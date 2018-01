Explosão mata 2 pessoas na Espanha Explosivos colocados em um automóvel explodiram nesta sexta-feira em Sanguesa, no norte da Espanha, matando pelo menos duas pessoas, segundo o Ministério do Interior espanhol. A explosão ocorreu por volta das 12h25 (hora local), em uma praça da província de Navarra. O governador regional, Miguel Sanz, disse que havia sido informado de uma terceira pessoa morta pela explosão. Fato ainda não confirmado. Segundo Sanz, há a suspeita que a bomba estava na parte de baixo do carro das vítimas. Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado. Após saber da explosão, o primeiro-ministro espanhol, José María Aznar, suspendeu uma viagem que faria a cidade russa de San Petersburgo.