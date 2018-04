Explosão mata 21 e isola 16 em mina de carvão Pelo menos 21 mineiros morreram ontem por conta de uma explosão de gás em uma mina de carvão da Província de Henan, na China. Outros 16 ficaram isolados no local, segundo informaram as equipes de resgate. O governo informou que 276 mineiros estavam no local na hora da explosão e que 239 escaparam. Em agosto de 2008 a mesma mina registrou outra explosão, que matou 23 trabalhadores.