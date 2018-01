Explosão mata 22 em posto da polícia italiana no Iraque Uma explosão atingiu o posto central da polícia italiana em Nassíria, ao sul do Iraque. O ataque causou a morte de 22 pessoas - 14 italianos e oito iraquianos. A explosão foi provocada por um caminhão que se aproximou de um dos prédios do complexo do posto central da polícia, após derrubar o portão de entrada. O porta-voz italiano disse que o prédio encontra-se em chamas. A Itália enviou 2,5 mil soldados para ajudar a reconstrução no Iraque. A CNN diz haver vários feridos da coalizão, citando informações do escritório de imprensa britânico em Basra. Em Roma, a polícia italiana confirmou a morte de 14 de seus soldados e alertou para a possibilidade de mais vítimas estarem sob os escombros da base. A Al-Jazira informou que oito iraquianos também morreram na explosão. Este foi o primeiro ataque do tipo em Nassíria, uma cidade muçulmana sunita relativamente calma desde a invasão do Iraque por tropas lideradas pelos Estados Unidos, e teria como objetivo aparente enviar uma mensagem às organizações internacionais de que elas não estão seguras em nenhum lugar do Iraque. O presidente da Itália, Carlo Azeglio Ciampi, qualificou a explosão como um "ato terrorista". O primeiro-ministro Silvio Berlusconi garantiu que o episódio não prejudicará o comprometimento da Itália no Iraque. Em Roma, o major carabinieri Roberto Riccardi, confirmou a morte de 14 italianos - 11 policiais paramilitares e três soldados do Exército. Andrea Angeli, um porta-voz da coalizão, disse por telefone, em Nassíria, que um caminhão-bomba causou a explosão e alguns iraquianos também morreram no atentado. De acordo com Angeli, o caminhão atravessou o portão da base e foi detonado em frente ao edifício que abrigava os policiais. O local atacado é a antiga sede da câmara de comércio de Nassíria. Angeli comentou que a explosão foi tão potente que estilhaçou janelas de edificações erigidas na outra margem do Rio Eufrates. Todos os veículos estacionados por perto foram incendiados. Ele disse ainda que explosões secundárias ocorreram em um arsenal próximo pouco depois do atentado.