Explosão mata 23 em mina chinesa Pelo menos 23 mineiros acabaram mortos, vítimas da explosão de uma mina de carvão na cidade de Datong, provínicia de Shanxi, no norte da China. A explosão aconteceu na quinta-feira. Mais de 60 trabalhadores estavam no interior da pequena mina no momento da explosão. Desse total, 33 foram resgatados com vida, mas 23 pereceram. Quatro trabalhadores continuam desaparecidos até o momento. O acidente aconteceu um dia depois de as autoridades chinesas anunciarem que iriam fechar as minas ilegais do país, que usam mão-de-obra não especializada e equipamento de má qualidade. A decisão foi tomada após uma série de desastres.