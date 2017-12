Explosão mata 24 em mina chinesa Ao menos 24 mineiros morreram na manhã desta segunda-feira em uma explosão em uma mina de carvão no norte da China, afirma a televisão estatal chinesa. A explosão aconteceu na mina de Nanshan, no condado de Lingshi, da província de Shanxi, disse a televisão oficial CCT em seu noticiário do meio-dia. Ainda na segunda-feira, o número de vítimas fatais de outro incidente em uma mina de carvão passou de 12 para 35, de acordo com a agência oficial de notícias Xinhua. Doze outros mineiros continuam desaparecidos desde o dia 5 de novembro, quando a alta concentração de gás causou a explosão na mina Jiaojiazhai, na cidade de Xinzhou. As deficiências no cumprimento das normas de segurança fizeram a indústria mineira chinesa a mais mortal do mundo, com cerca de seis mil mortes a cada ano, conseqüência de explosões, inundações, desabamentos e outros desastres.