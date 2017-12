Explosão mata 25 no sul da China Um policial chinês com uma bomba amarrada no corpo foi responsável pela explosão de um ônibus que provocou a morte de 25 pessoas na província de Guangdong, no sul da China. O veículo, fretado pelas autoridades chinesas, transportava 22 imigrantes ilegais que seriam conduzidos para suas províncias de origem. Quatro policiais faziam a escolta do grupo. A bomba, que estava escondida junto ao corpo de um dos policiais, explodiu no momento em que o veículo atravessava o condado de Huidong, na estrada que une Cantón, a capital da província, com a cidade de Shenzhen. Os emigrantes seriam devolvidos para suas províncias depois que governo decretou uma campanha contra a delinqüência organizada em todo país, problema que atinge principalmente a população carente que chega do interior para as grandes cidades em busca de emprego.