Explosão mata 3 norte-americanos na Faixa de Gaza Uma explosão destruiu hoje um veículo diplomático dos Estados Unidos, matando pelo menos três seguranças norte-americanos e ferindo outro, no povoado de Beit Lahiya, na parte norte da Faixa de Gaza. O carro fazia parte de um comboio de três veículos dos EUA que seguiam pela principal estrada que liga o norte ao sul da região. A explosão foi causada por um atacante suicida que se atirou diante do veículo, informaram fontes de segurança palestinas. Os norte-americanos informaram que os seguranças escoltavam diplomatas dos EUA que seguiam no segundo carro. De acordo com uma rádio de Israel, os mortos foram quatro e no comboio seguiam agentes da CIA. Fontes palestinas afirmaram que eram funcionários encarregados de supervisionar a implementação do plano de paz apoiado pelos EUA. Até o momento, nenhuma organização assumiu a autoria do atentado. Primeiro ataque a norte-americanos Este foi o primeiro ataque direcionado a norte-americanos nos três anos do conflito Israel-palestinos. Os militantes islâmicos, responsáveis pela maior parte dos ataques contra israelenses, têm evitado atacar cidadãos de outras nacionalidades. Os EUA são os principais mediadores do conflito e têm sido acusados pelos palestinos, em várias ocasiões, de atuarem contra eles.