Explosão mata 35 mineradores na China Uma explosão na mina de Lifen, um povoado da província de Shanxi, no Norte da China, matou 35 trabalhadores neste sábado. No momento da explosão, 49 mineradores estavam no subsolo da mina, que é de propriedade do governo chinês. Treze homens foram resgatados com vida e um está desaparecido. Ainda não se sabe o que causou o acidente.